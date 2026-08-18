ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ Augmont Enterprises IPO, ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਮੌਕਾ!
Augmont Enterprises ਦਾ ₹825 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹750-788 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 18, 2026 at 1:03 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀ, ਔਗਮੌਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) (Initial Public Offering) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ IPO 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ 25 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਐਂਕਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿੰਡੋ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ IPO ਰਾਹੀਂ ₹825 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹750 ਤੋਂ ₹788 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਕੀਮਤ (₹788) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਲਗਭਗ ₹7,200 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ।
IPO ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਰਤੋਂ
ਔਗਮੌਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ₹825 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਾ (ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਅਰ): ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ₹620 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS): ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ - ਨਮਿਤਾ ਕੇਤਨ ਕੋਠਾਰੀ, ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕੋਠਾਰੀ, ਅਤੇ ਡਿੰਪਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੋਠਾਰੀ - ₹205 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਔਗਮੌਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 24 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ, ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ, ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, 'ਔਗਮੌਂਟ ਸਪਾਟ' ਅਤੇ 'ਔਗਮੌਂਟ ਗੋਲਡ ਫਾਰ ਆਲ', ਇਸਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (FY26) ਵਿੱਚ ₹84,762.62 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ₹56,523.26 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ₹32,477.87 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।