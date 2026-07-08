ETV Bharat / business

EPFO Alert: PF ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ! ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 2 ਗਲਤੀਆਂ

EPFO ਪੋਰਟਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ PF ਕਲੇਮ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

EPFO SYSTEM UPGRADE DELAY
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : July 8, 2026 at 6:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ PF ਕਢਵਾਉਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। EPFO ​​ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ?

EPFO ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'X' (ਟਵਿੱਟਰ) ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ PF ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 'ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਿਆਦ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EPFO ​​ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਉਮੰਗ ਐਪ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਮੰਗ ਐਪ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਮੰਗ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ EPFO ​​ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, PF ਮੈਂਬਰ ਉਮੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

EPFO ਦੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਲਾਹ

ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ, EPFO ​​ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ:

ਨਵਾਂ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 'ਲੰਬਿਤ' ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਵਿਅਸਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ: ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

EPFO SYSTEM UPGRADE DELAY
EPFO SYSTEM UPGRADE
ਈਪੀਐਫਓ ਸਿਸਟਮ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ
ਪੀਐਫ ਦਾਅਵੇ
PF CLAIMS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.