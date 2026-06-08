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ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ATM ! ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਬਰ...

ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਏਟੀਐਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ATM
ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ATM ! (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 8, 2026 at 6:17 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਟੀਐਮ ਸੰਚਾਲਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਟੀਐਮ ਇੰਡਸਟਰੀ (CATMi) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਏਟੀਐਮ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਏਟੀਐਮ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ?

ਏਟੀਐਮ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਨਕਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

  • ਗੰਭੀਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ: ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹94,000 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 64% ਨਕਦੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 57%।
  • ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ: ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
  • ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ UPI ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ (UPI) ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ATM ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

RBI ਦਾ ਰੁਖ਼

ATM ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ₹42.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। RBI ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ATM ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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