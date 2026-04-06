ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : April 6, 2026 at 12:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਈਂਧਨ ਸੰਕਟ ਵੀ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਯੁੱਧ - 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਯੁੱਧ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ (27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ)
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24,800 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 240 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੀਨਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 168 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 5,226 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
13 ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 200 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ, 1,094 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 3,119 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੀਨਾਬ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਜਾਰਾਹ ਤੈਯੀਬਾ' (ਚੰਗਾ ਰੁੱਖ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 165 ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 7 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 95 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਈਰਾਨੀ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ (CSIS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ $3.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਤੀ - ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ $891 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ - ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਚੇ ਸਥਾਪਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।
$800 ਮਿਲੀਅਨ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ $800 ਮਿਲੀਅਨ (£600 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
$25 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $30 ਬਿਲੀਅਨ: ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ - ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ - ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੌਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਊਰਜਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੇਲ ਸੋਧਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 30% ਤੋਂ 40% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
$25 ਬਿਲੀਅਨ: ਰਾਈਸਟੈਡ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
$12 ਬਿਲੀਅਨ: ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (WTTC) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ, ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ $12 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ - ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
$207 ਬਿਲੀਅਨ: ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀ ਖਰਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $207 ਬਿਲੀਅਨ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
$178 ਬਿਲੀਅਨ: ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (WTTC) ਦੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀ ਖਰਚ $178 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
$56 ਬਿਲੀਅਨ: ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਟਕਰਾਅ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਟ - ਅਤੇ $56 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ। $100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ: ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ—ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ $65 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ
- 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ: ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (CO₂e) ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ।
- ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ: ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: 2.4 ਮਿਲੀਅਨ tCO₂e
- ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ: 529,000 tCO₂e
- ਤੇਲ ਦਾ ਜਲਣ ਅਤੇ ਕਮੀ: 1.88 ਮਿਲੀਅਨ tCO₂e
- ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: 172,000 tCO₂e
- ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ: 55,000 tCO₂e
