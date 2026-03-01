ETV Bharat / business

ਸੈਮੀਕੋਨ 2.0 ਡੀਪ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਵੈਸ਼ਨਵ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ASHWINI VAISHNAV ON SEMICON
ਸੈਮੀਕੋਨ (IANS)
Published : March 1, 2026 at 8:17 PM IST

ਗਾਂਧੀਨਗਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ "ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0" ਡੀਪ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਥੇ "ਗੁਜਰਾਤ ਸੈਮੀਕਨੈਕਟ ਕਾਨਫਰੰਸ 2026" ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੈਮੀਕੌਨ 2.0 ਸੈਮੀਕੌਨ 1.0 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਦੂਜਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮੀਕੋਨ 2.0 ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ, ਇੱਕ "ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ" ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡੂੰਘੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਆਲਕਾਮ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਮ, ਜਾਂ ਐਨਵੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹਾਂ।”

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਪਕਰਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਮੀਕੋਨ 1.0 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸੀ, ਸੈਮੀਕੋਨ 2.0 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ 85,000 ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ $800-900 ਬਿਲੀਅਨ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਵਾਲਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ 1.0 ਵਿੱਚ 350 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।" ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

