ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ 90 ਜਹਾਜ਼, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ

ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਨੇ 90 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ 90 ਜਹਾਜ਼ (AP)
By ETV Bharat Business Team

Published : March 18, 2026 at 5:36 PM IST

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ, ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ "ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ" ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਲਿਆਰਾ" ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਡੇਟਾ ਫਰਮ ਲੋਇਡਜ਼ ਲਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 89 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ "ਡਾਰਕ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੌਂਡਰ (GPS ਟਰੈਕਿੰਗ) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਤੋਂ 135 ਜਹਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ 'ਸੌਦਾ'

ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਕਰਾਚੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਐਲਪੀਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਅਤੇ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਵੀ 13-14 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਵਾਏ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਰਾਕ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕ

ਚੀਨ ਈਰਾਨ ਦੇ "ਸਿਲੈਕਟ ਕੋਰੀਡੋਰ" ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ

ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਈਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

