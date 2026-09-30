ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਤਾਂ OTP ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Apple Pay ਲਾਂਚ, ਸਿੱਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ
80% UPI ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਪੇਅ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ OTP/PIN ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : September 30, 2026 at 4:33 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ, ਐਪਲ ਪੇਅ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ UPI (ਅਪੋਨ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਪੇਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ - ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਭੁਗਤਾਨ OTP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਗੇ
ਐਪਲ ਪੇਅ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 16.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਐਪਲ ਪੇਅ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਾਚਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਨ ਜਾਂ OTP ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਟੱਚ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
UPI ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Apple Pay ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। UPI ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, Apple Pay ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਗਾਹਕ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ NFC ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ Apple Pay ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।