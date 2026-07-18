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ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਸਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ।

Apple overtook Nvidia
ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 18, 2026 at 4:49 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਐਪਲ ਨੇ ਚਿੱਪਮੇਕਰ ਐਨਵੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ $4.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 411 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ $4.86 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਐਪਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਪਲ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ HSBC PLC ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ 'ਖਰੀਦੋ' ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਐਪਲ ਦੀ ਏਆਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਵਾਪਸੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਨਵੀਡੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀ ਰਹੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਪਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ, ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਏਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਾਕ-ਇਨ, ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਪਲ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਪਲ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਿੱਕੇਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪਿੱਛਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਵੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਐਨਵੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ (ਜੀਪੀਯੂ) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖੇਡ ਐਪਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਏਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।

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