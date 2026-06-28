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ਆਈਫੋਨ 18 ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰੇ ਲੀਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਵੇਗਾ।

IPHONE 18 PRO FEATURES
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤਸਵੀਰ: ਲੀਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ A20 ਚਿੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 28, 2026 at 5:50 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਐਪਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (WWDC 2026) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੀਕ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਂਚ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਪਲ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ!

ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਲਾਂਚ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਐਪਲ ਹਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਛੇ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਫੋਲਡ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਅਲਟਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 190,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਈਫੋਨ 18, ਆਈਫੋਨ 18E, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 2027 ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ, ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਇਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਐਪਲ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਕ੍ਰੀਨ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਲੀਕ

ਡਿਸਪਲੇ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਈਫੋਨ 18, ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ: ਆਈਫੋਨ 18 ਵਿੱਚ 6.3-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ 6.9-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਮਾਡਲ ਤਿੰਨ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚੌੜਾ "ਪਠਾਰ" ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।

ਕਲਸਰ: ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਲੀਕਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਚੈਰੀ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਲੇਟੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਫੀ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਰੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ: ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਨਹੋਲ ਕੱਟਆਉਟ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੀਕਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਟਰੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਫੋਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਮਰਾ, ਚਿੱਪ, ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਕੈਮਰਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਇਸ ਵਾਰ ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਚਰ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬਲਰਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਮਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ DSLR ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕੈਮਰਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਈਰਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ DSLR ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਚਮਕ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ Xiaomi ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਦੀ ਅਪਰਚਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ-ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ 24MP ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਿੱਪਸੈੱਟ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਫੋਨ 18 ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ A20 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੇਫਰ-ਲੈਵਲ ਮਲਟੀ-ਚਿੱਪ ਮੋਡੀਊਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। RAM ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚਿੱਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ C2 ਮਾਡਮ ਚਿੱਪ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਫੋਨ 18 ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 18e ਵਿੱਚ 9GB RAM ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1.5GB ਹਰੇਕ ਦੀ 6-ਡਾਈ ਸੰਰਚਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿਰੀ: ਐਪਲ ਨੇ WWDC 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਜੈਮਿਨੀ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ iOS 27 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ? ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਐਪਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਕ, ਆਈਪੈਡ, ਹੋਮਪੌਡ ਅਤੇ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ $2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਐਪਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਪਲ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

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