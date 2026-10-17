ਪ੍ਰਿਆ ਗੋਲਡ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, Dodla Dairy ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, FSSAI ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
FSSAI ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
Published : October 17, 2026 at 2:26 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ "ਪ੍ਰਿਆਗੋਲਡ" ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਿਆ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੋ ਲਿਮਟਿਡ, ਡੋਡਲਾ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਯੂਆਈਆਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਿਆਗੋਲਡ ਬਿਸਕੁਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਗਊ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ
ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਰਿਆ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੋ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਹੋਈ: ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਆਗੋਲਡ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਫਾਈਬਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ "ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਬ੍ਰੈਨ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
FSSAI has initiated legal proceedings for prosecution against M/s Surya Food & Agro Ltd. (Priyagold Biscuits), M/s Dodla Dairy Limited, and M/s Ueir Organic Foods Pvt Ltd for serious food safety violations. 1(2) #FSSAINotice https://t.co/xokBtvH2OZ— FSSAI (@fssaiindia) October 17, 2026
ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕੀਟ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗਲਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। FSSAI ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੋਡਲਾ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ-ਕ੍ਰੀਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਮਿਲਿਆ
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਅਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਡੋਡਲਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਫੁੱਲ-ਕ੍ਰੀਮ ਦੁੱਧ ਵੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। FSSAI ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸਨੂੰ "ਘਟੀਆ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਨਮੂਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਰੈਫਰਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਇਸ ਨੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ "ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੈਵਿਕ ਸੌਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਲੇ
UIR ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੀਲੇ ਸੌਗੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
FSSAI ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਖੁਰਾਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (FBOs) ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।