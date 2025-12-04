ETV Bharat / business

ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ! ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ 480 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ

ਗੂਗਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਗੀਗਾਵਾਟ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਇੰਫਰਾ ਨੂੰ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 480 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ! (ians)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 4, 2025 at 2:27 PM IST

ਅਮਰਾਵਤੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਅਨਾਕਾਪੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 480 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਡਾਨੀ ਇੰਫਰਾ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਇਡੇਨ ਇਨਫੋਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ "ਸੂਚਿਤ ਭਾਈਵਾਲ" ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1 ਗੀਗਾਵਾਟ ਏਆਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਇੰਫਰਾ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਇਡੇਨ ਇਨਫੋਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਇੰਫਰਾ, ਅਡਾਨੀ ਕਨੈਕਸ, ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟੇਰਾ ਡੇਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ "ਸੂਚਿਤ ਭਾਈਵਾਲ" ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵਧਾਇਆ ਕਦਮ

ਰਾਇਡੇਨ ਇਨਫੋਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹87,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ₹22,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ

ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਚ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਰਾਇਡੇਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੂਚਿਤ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗਾ।

