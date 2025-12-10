ETV Bharat / business

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ, 228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੈ ਅਨਮੋਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਐਚਐਫਐਲ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ (ians)
December 10, 2025

ਮੁੰਬਈ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈ ਅਨਮੋਲ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਐਚਐਫਐਲ) ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹228 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਦ ਸੁਧਾਕਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਚਐਫਐਲ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਸਸੀਐਫ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ₹450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ NPA (ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਥੋਰਨਟਨ (GT) ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

