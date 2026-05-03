ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਪੀਜੀ ਟੈਂਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 45,000 ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਟੈਂਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
Published : May 3, 2026 at 4:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਐਲਪੀਜੀ (ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ) ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼-ਟਰੈਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼-ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼, *ਸਰਵਸ਼ਕਤੀ*, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਟਾਪੂਆਂ ਲਾਰਕ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲਗਭਗ 45,000 ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। *ਸਰਵਸ਼ਕਤੀ* ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਸ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਕਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸਰਵਸ਼ਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਡੋ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਰੁਕਾਵਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸ਼ਿਪ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, LNG ਟੈਂਕਰ ਮੁਬਾਰਾਜ਼ - ਜਿਸਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਸ ਆਈਲੈਂਡ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰਿਆ ਰਿਹਾ; ਇਸਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸਿਗਨਲ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ।