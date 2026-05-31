ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ
ਪਹਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨਾਲੀ, ਮਸੂਰੀ, ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਨਪਸੰਦ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : May 31, 2026 at 1:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਟਲ ਸਮੂਹਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਟੀਸੀ ਹੋਟਲਜ਼, ਰੈਡੀਸਨ ਹੋਟਲ ਗਰੁੱਪ, ਅਤੇ ਦਿ ਲੀਲਾ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੋਰਟਜ਼ - ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿ ਲੀਲਾ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੋਰਟਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਅਨੁਰਾਗ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਈਟੀਸੀ ਹੋਟਲਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨਿਲ ਚੱਢਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਰੁਝਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੈਡੀਸਨ ਹੋਟਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀਓਓ) ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਰ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਤਰਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਡੀਸਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਰਾਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੈਡੀਸਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨਾਲੀ, ਮਸੂਰੀ, ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਈਟੀਸੀ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ, ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘੱਟ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਕਟੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।