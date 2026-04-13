ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਈਵੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਕੇਂਦਰ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ...
Published : April 13, 2026 at 9:06 PM IST
ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੇ E20 ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਚਕਦਾਰ ਈਂਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਹਨੀਫ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ E20 ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ—ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। E20 (20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। BIS ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ±1% ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਗਭਗ 21% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ E20 ਤੋਂ E85 ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਦੋ- ਅਤੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ - ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ L5 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਭਾਵ, ਵੱਡੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 20-30% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, L5 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 33% ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।" ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਬਸਿਡੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,"।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ - ਸਾਫ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਏਸੀਐਮਏ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15-16% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਰਨੇਸ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਅਪਣਾਉਣ।" ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਐਲਆਈ ਆਟੋ ਸਕੀਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।"
ਭਾਰਤ ਨੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਲਈ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਐਲਪੀਜੀ, ਜਾਂ ਐਲਐਨਜੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।"
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਹੁਣ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। LNG ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।” LPG ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਰਗੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਾਰਕ LPG ਸਪਲਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਗਭਗ 70% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।”
ਘਰੇਲੂ LPG ਸਪਲਾਈ - ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰੇਲੂ LPG ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “LPG ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ LPG ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਰਕ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਲਗਭਗ 99% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, OTP-ਅਧਾਰਤ LPG ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। OTP ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "LPG 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ PNG ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁੱਕਟੌਪ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਕ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,"।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 432,000 ਪੀਐਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 475,000 ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 31,700 ਪੀਐਨਜੀ ਖਪਤਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2,250 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1,000 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 238 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, 219 ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦਣ।" ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੰਟੇਨਰ ਆਵਾਜਾਈ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਐਲਪੀਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਗ ਵਿਕਰਮ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲਗਭਗ 20,400 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।" ਅਨੁਪਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।"