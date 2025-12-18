ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਲ 11.15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
Published : December 18, 2025 at 3:42 PM IST
ਤਾਈਪੇ, ਤਾਈਵਾਨ: ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $11.15 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹98,000 ਕਰੋੜ) ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਤਾਈਵਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸੌਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਈ ਚਿੰਗ-ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਤੋਪਖਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਐਂਟੀ-ਟੈਂਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸ਼ਿਪ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਲਾਈ ਚਿੰਗ-ਤੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ 2027 ਤੱਕ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਜਲਡਮਰੂ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੌਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਈਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਫੁਜੀਅਨ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਈਵਾਨ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਵਾਬੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਥਿਆਰ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ 82 HIMARS ਰਾਕੇਟ ਤੋਪਖਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, 420 ATACMS ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ (300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ), ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 60 M109A7 ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਵਲਿਨ ਅਤੇ TOW ਐਂਟੀ-ਟੈਂਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਿੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1979 ਦਾ ਤਾਈਵਾਨ ਸੰਬੰਧ ਐਕਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।