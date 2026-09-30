ਅਮਰੀਕਾ- ਕੈਨੇਡਾ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ !

ਅਮਰੀਕਾ- ਕੈਨੇਡਾ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ !
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Published : September 30, 2026 at 12:38 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਦਰਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ
ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਈਨ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 880 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੀਏ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ’ਤੇ 15%, 25% ਅਤੇ 50% ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਈਨ ਹਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ?
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਅਧਾਰਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੈਕਬ ਜੇਨਸਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਕੱਲੇ ਕੁੱਲ 967 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 87 ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਚਾਈਲਡਰੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਮਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ: ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਸਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਾਊਨ ਰਾਇਲ ਆਪਣੀ ਵਿਸਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੈਬੈਟ ਬਰੂਇੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੋਤਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਦੇ ਬੀਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਡਿਸਟਿਲਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਊਬਿਕ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਬੰਬਾਰਡੀਅਰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (ਬੀਆਰਪੀ) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ "ਕੈਨ-ਐਮ ਸਪਾਈਡਰ" ਅਤੇ "ਕੈਨਿਯਨ" ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਖੇਗਾ।
- ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ: ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਵਹੇ ਸਣੇ ਕਈ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ: ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 70 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ:
ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ "ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ" ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ "ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ" ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੱਕ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
- ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ:
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਨੋਲਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ USMCA ਸਮਝੌਤਾ ?
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ-ਮੈਕਸੀਕੋ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਮਝੌਤੇ (USMCA) ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਕੈਨੇਡੀਅਨ) ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, 'ਸਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰੋ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੇਬਲੈਂਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੈਬਰੀਅਲ ਬਰੂਨੇਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ" ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ।
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