ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ACC ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟਸ ਨੇ ਏਸੀਸੀ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 155 ਐਮਟੀਪੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : December 23, 2025 at 3:18 PM IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟਸ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਲੇਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਸੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟ ਸੀਮਿੰਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ "ਵਨ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ" ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਮਿੰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟਸ, ਏਸੀਸੀ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟ ਸੀਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦੁਹਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਨੁਪਾਤ
ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟਸ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਏਸੀਸੀ ਦੇ ਹਰੇਕ 100 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 10 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ, ਅੰਬੂਜਾ 328 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 2 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਓਰੀਐਂਟ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਹਰੇਕ 100 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 1 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ, ਅੰਬੂਜਾ 33 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੀਮਿੰਟ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 107 MTPA ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 155 MTPA ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
'ਅਡਾਨੀ ਅੰਬੂਜਾਸੀਮਿੰਟਸ' ਅਤੇ 'ਅਡਾਨੀ ਏਸੀਸੀ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੀਮਿੰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।