1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ FD, Amazon Pay ਦੇ ਰਿਹਾ 8% ਤੱਕ ਵਿਆਜ

1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ FD, Amazon Pay ਦੇ ਰਿਹਾ 8% ਤੱਕ ਵਿਆਜ
Amazon Pay ਨੇ Fixed Deposit ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, 8% ਤੱਕ ਵਿਆਜ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
Published : January 9, 2026 at 7:50 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪੇਅ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫਡੀ) ਨਿਵੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪੇਅ ਐਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਐਫਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪੇਅ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਫਿਕਸਡ-ਰਿਟਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਫਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਈ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ ₹1,000 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ-ਇਨਕਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ 2026 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਫਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਨ FD ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
Amazon Pay FD ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Shivalik Small Finance Bank, Slice Small Finance Bank, Suryoday Small Finance Bank, Utkarsh Small Finance Bank और South Indian Bank ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
NBFC ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ Shriram Finance ਅਤੇ Bajaj Finance ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫਡੀ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ Amazon Pay FD 'ਤੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀਜ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
Amazon Pay App ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ FD ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਐਫਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਕਲਪ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।