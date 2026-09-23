ਵੱਡੀ ਖਬਰ ! ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ?
ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : September 23, 2026 at 4:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ 27 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ (ATMs) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ:
- 26 ਸਤੰਬਰ: ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ।
- 27 ਸਤੰਬਰ: ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ।
- 28 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ: ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ 'ਛਿਮਾਹੀ ਸਮਾਪਤੀ' (Half-Yearly Closing) 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਛਿਮਾਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, UFBU ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:
- 5-ਦਿਨਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ: ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜ-ਦਿਨਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ।
- ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦਾ ਵਿਕਲਪ: ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ: ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕਰੋ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਸਤੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਓ।
ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ UPI (Google Pay, PhonePe), ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ATM ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ: ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ 28 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ATM ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਢਵਾ ਲਵੋ।