ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਉਡਾਣ, ਜਾਣੋ ਤਰੀਕ

ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਉਡਾਣ, ਜਾਣੋ ਤਰੀਕ
ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ, ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਐਮਆਈਏ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਚਲਾਏਗੀ।
Published : November 15, 2025 at 3:48 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (NMIA) ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ NMIA ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਚਲਾਏਗੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਆ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 50 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਕਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 10 ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੇਅ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।'
ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਲਈ, NMIA ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੰਗ ਪੂਲ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।" 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ₹19,650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 10 ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੇਅ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।