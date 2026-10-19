Airtel ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫਾ: ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਲਾਂਚ, ₹185 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਭਰ Unlimited ਕਾਲਿੰਗ
ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਬਿਨਾ ਡੇਟਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਸਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 19, 2026 at 1:34 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ SMS ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹185, ₹203 ਅਤੇ ₹206 ਰੱਖੀ ਹੈ।
TRAI ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ TRAI ਨੇ "ਟੈਲੀਕਾਮ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2026" ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਪਲਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਪਲਾਨ ਅਸੀਮਤ ਸਥਾਨਕ, ਐਸਟੀਡੀ ਅਤੇ ਰੋਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 300 ਐਸਐਮਐਸ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਹਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈਲੋ ਟਿਊਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
₹185 ਪਲਾਨ: ਇਹ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
₹203 ਪਲਾਨ: ₹185 ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ₹18 ਵੱਧ 'ਤੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
₹206 ਪਲਾਨ: ਇਹ ਪਲਾਨ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕੀਪੈਡ ਫੋਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਿਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਕਮਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਮ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਈ-ਫਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ 'ਏਅਰਟੈੱਲ ਥੈਂਕਸ' ਐਪ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਾਹਕ ਤੁਰੰਤ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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