Airtel ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ
ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 7, 2026 at 4:39 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲ ਦਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਵੀਰਵਾਰ (8 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਨ ਮੁਫਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੋਸਟਪੇਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ ਤੱਕ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ:
- ਸਿੰਗਲ ਸਿਮ ਐਂਟਰੀ ਪਲਾਨ: ਇਹ ਪਲਾਨ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ₹449 ਸੀ, ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹499 ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਦੋ ਸਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ: ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ₹699 ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ₹749 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ: ਤਿੰਨ ਸਿਮ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ₹999 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹1,049 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਚਾਰ ਸਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,249 ਅਤੇ ₹1,449 ਹੈ।
- ਪੰਜ ਸਿਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲਾਨ: ਇਸ ਪੰਜ-ਸਿਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹1,799 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਫਤ Netflix ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ!
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਮ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਫਤ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਾ: 5GB ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡਾਟਾ।
- ਕਾਲਿੰਗ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਮਿੰਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲਿੰਗ।
- SMS: 25 ਆਊਟਗੋਇੰਗ SMS ਅਤੇ 1 ਇਨਕਮਿੰਗ SMS ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।
- ਵੈਧਤਾ: ਇਹ ਪੈਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 5ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਮਿਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਸੁਪਰ-ਫਾਸਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੋਂ, ਪੋਸਟਪੇਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ, ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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