ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! Air India ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ 20% ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ, ਜਾਣੋ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਪਸ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਡਾਣਾਂ ਘਟਾਏਗੀ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ।
Published : May 27, 2026 at 4:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਚਾਲਨ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ₹80,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਣ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹26,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਉਡਾਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਟੌਤੀ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁੱਲ 4,400 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,600 ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 800 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 720 ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਡਾਣਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:
- ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਡਾਣ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਮੁਫ਼ਤ ਤਾਰੀਖ ਤਬਦੀਲੀ: ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ: ਜੇਕਰ ਵਿਕਲਪ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।