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ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਚਾਰਜ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

CIVIL AVIATION MINISTER
ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ (ANI)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 25, 2026 at 12:08 PM IST

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ਵਾਰਾਣਸੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਥਾਈ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਫੰਡ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕੇਜ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ECLGS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ।

TAGGED:

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K RAM MOHAN NAIDU
AVIATION TURBINE FUEL
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CIVIL AVIATION MINISTER

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