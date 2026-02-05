ਏਅਰਬੱਸ ਨੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ 'ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ', ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੂੜੇ
ਏਅਰਬੱਸ ਨੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ।
Published : February 5, 2026 at 10:50 AM IST
ਵਡੋਦਰਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਰੋਸਪੇਸ ਦਿੱਗਜ ਏਅਰਬੱਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GSV) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (CoE) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (SAF) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ
ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੈ। ਏਅਰਬੱਸ ਅਤੇ GSV ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (MSW) ਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਏਅਰਬੱਸ ਉੱਨਤ ਖੋਜ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ NGO, ਅਰਥ ਰਕਸ਼ਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ
ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਏਅਰਬੱਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜੁਰਗਨ ਵੈਸਟਰਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।"
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਨੋਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਏਅਰਬੱਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਏਅਰਬੱਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਏਅਰਬੱਸ ਚੇਅਰ" ਅਤੇ 45 ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ
ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਏਅਰਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।