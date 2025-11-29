ETV Bharat / business

1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਹਿੰਗੇ, ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

NEW RULES FROM 1 DEC
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : November 29, 2025

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟੂਏ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੋ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ LPG ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

UPS ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਤੋਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (UPS) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ CRA ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, UPS ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ

30 ਨਵੰਬਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ TDS ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ (ਧਾਰਾ 194-IA, 194-IB, 194M, ਅਤੇ 194S) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਸੈਕਸ਼ਨ 92E) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮ 3CEAA ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਬਾਲਣ (ATF) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਘਰ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਪ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

