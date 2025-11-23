ETV Bharat / business

ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ 80 ਫੀਸਦ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਵਾਪਸ

DGCA ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

AIR TICKET REFUND
ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ 80 ਫੀਸਦ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਵਾਪਸ (IANS)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : November 23, 2025 at 3:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ।

'ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ'

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ-ਸ਼ੋਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।

'ਏਅਰਲਾਈਨ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ'

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਕੱਤਰ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਬਿਲਟ-ਇਨ ਬੀਮਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

'ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਡਰ'

ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

'ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ'

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ₹50 ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 80% ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 200-300 ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ, ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

'24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ'

ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਵਿਵਾਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਮਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਾਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਰੱਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਏਬਲ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਏਅਰੋਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

TAGGED:

DGCA
AIR PASSENGERS
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ
ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
AIR TICKET REFUND

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.