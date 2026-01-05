ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਦੀ ਭਾਲ
ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਅਮਲ ਅਤੇ ਗਾਹਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Published : January 5, 2026 at 4:09 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਨੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਈਓ ਕੈਂਪਬੈਲ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਪਬੈਲ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੂਨ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀਈਓ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਈਓ, ਅਲੋਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲਸਨ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਂਪਬੈਲ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ: ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਂਪਬੈਲ ਵਿਲਸਨ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਾ ਦਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਫਲ ਰਲੇਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 260 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿੱਖੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਕੈਂਪਬੈਲ ਵਿਲਸਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ₹10,859 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਦਲਾਅ, ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬਾ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।