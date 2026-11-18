ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ CEO, ਦੀਪਕ ਰਾਜਾਵਤ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਵਾਗਡੋਰ
Air India Express New CEO: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਦੀਪਕ ਰਾਜਾਵਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੀ.ਈ.ਓ.ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
Published : November 18, 2026 at 5:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (Air India Express) ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੀਫ਼ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ (CEO) ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਐੱਨਆਈ (ANI) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਸ ਬਜਟ ਏਅਰਲਾਇਨਜ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ (CEO) ਦੀਪਕ ਰਾਜਾਵਤ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ CEO ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਵਤ ਏੇਅਰਲਾਇਨਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ (Growth) ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ (Transformation) ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਇਨਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (Growth) ਵਿੱਚ ਆਰਥਿੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (Financial discipline) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ (Commercial Strategy) ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ।
Air India Express announces the appointment of Deepak Rajawat as the airline's Chief Executive Officer, effective 1 December 2026. He currently serves as the airline's Chief Financial Officer. https://t.co/zF94uoYAlk— ANI (@ANI) November 18, 2026
IANS ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦੀਪਕ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ CFO (ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ।"
ਕੌਣ ਨੇ ਦੀਪਕ ਰਾਜਾਵਤ ?
ਰਾਜਾਵਤ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। 'ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CFO) ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਰਾਜਾਵਤ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਵਤ ਵਿਸਤਾਰਾ (Vistara) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਸਤਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ (CCO) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਰਾਜਾਵਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ
CCO ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ, ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਤਾਰਾ (Vistara) ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਸਕਾਈਟਰੈਕਸ (Skytrax) ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ 20ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ 2023 ਤੇ 2024 ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 16ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਡੂੰਘੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਮੇਲ
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਪੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਦੀਪਕ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਵਪਾਰਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।
ਉਹ ਉਤਸੁਕ ਹਨ
ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ.ਈ.ਓ. (CEO) ਦੀਪਕ ਰਾਜਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤਾਰਾ (Vistara) ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।"
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭੱਗ 585 ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ 48 ਘਰੇਲੂ (Domestic) ਅਤੇ 17 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (international) ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 108 ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਇੰਗ 737 (Boeing 737) ਅਤੇ ਏਅਰਬੱਸ A320 (Airbus A320) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਵਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ - ਲਾਗਤ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ - ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
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