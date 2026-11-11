AI ਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਰ ? ਹੁਣ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ !
ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ (20%) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Published : November 11, 2026 at 1:06 PM IST
ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ: ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫਰਮ SHL ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ (20%) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ "AI ਰੀਬਾਉਂਡਿੰਗ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
SHL ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 19.1% ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 16% ਸੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51% ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 42% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 40% ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
AI ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਬਰਟ ਹਾਫ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 32% ਅਮਰੀਕੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ AI ਕਾਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ, 40% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ AI ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ 39% ਨੇ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, 39% ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 38% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਕਲਾਰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਈਓ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਸੀਮੀਆਟਕੋਵਸਕੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਲਾਰਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਫਾਰਚੂਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ" ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ" ਦੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ "ਮਨੁੱਖੀ ਛੋਹ" ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੋਰਡ ਨੇ ਭਰਤੀ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਫੋਰਡ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 350 ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਆਈ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੂਲਜ਼ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗਿਆਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।" ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਆਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
AI ਤੋਂ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਏਆਈ ਰੀਬਾਉਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਏਆਈ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਊਟਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫਰਮ ਚੈਲੇਂਜਰ, ਗ੍ਰੇ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਏਆਈ ਕਾਰਨ 121,401 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 54,836 ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਾਨਮੀ ਲੈਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 19% ਘੱਟ ਸੀ ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, SHL ਦੀ ਖੋਜ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 'ਏਆਈ ਰੀਬਾਉਂਡਿੰਗ' ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। 18 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 24% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
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