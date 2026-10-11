ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈਪੀਓ, ਕਚੋਲੀਆ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਸ਼ੇਅਰ
ਕੰਪਨੀ AI ਡਾਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।
Published : October 11, 2026 at 5:34 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਚੋਲੀਆ, ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਅਗਰਵਾਲ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਾਂਸ਼ੀ ਫੰਡ-I, ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ IPO-ਬਾਊਂਡ ਫਿਊਜ਼ਨ CX ਵਿੱਚ ₹120 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ PNS ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਸ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ₹289 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4.152 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਕੀਮਤ IPO ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਲੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਊਜ਼ਨ CX ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਫਰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 3.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੇ 1.73 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ, ਅਤੇ ਕਚੋਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਬੰਗਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ, ₹35 ਕਰੋੜ ਦੇ 1.211 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੁਕੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਸਾਂਸ਼ੀ ਫੰਡ-I ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 8.65 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ। ਭੰਸਾਲੀ ਫਿਨਕਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਐਕਸ ਦੇ 702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਈਪੀਓ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਤਾਬ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 275-289 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਲੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 77.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਐਕਸ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ₹275 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹61 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸਟੈਪ-ਡਾਊਨ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਓਮਾਈਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਇੰਕ ਅਤੇ ਓਮਾਈਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ - ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਟੂਲਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਮਾਈਂਡਵੌਇਸ) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ਅਣਦੱਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਜੈਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੰਕਜ ਧਨੁਕਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਰਾਗੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਐਕਸ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਏਆਈ ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ 13,735 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਐਕਸ ਨੇ 1,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।