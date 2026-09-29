AI ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਏਆਈ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : September 29, 2026 at 1:53 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਆਈ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁੜ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੀਆਈਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ "ਏਆਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ: ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
AI ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਖੁਦ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਲਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, AI ਬੋਰਿੰਗ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "AI ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਡਬੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। AI ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
'ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਆਈ' ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਆਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਨਿਯਮ ਬਨਾਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਕਾਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਆਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਆਈ ਖੋਜ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।