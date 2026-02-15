ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏਆਈ : ਰਿਪੋਰਟ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : February 15, 2026 at 12:30 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰੀ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ICRIER) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਪਨਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, AI ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡੋਮੇਨ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ AI ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ AI ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"AI ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ AI ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਨਵੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 650 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
"ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ AI ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ।" ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ AI-ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ AI ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 1,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ AI ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ AI-ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।