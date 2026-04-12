ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਤੈਅ : ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Published : April 12, 2026 at 6:54 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਅੰਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਣ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਇਸਮਾਈਲ ਬਕਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
'ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ'
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨੀ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $100 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 4,230.7 ਅੰਕ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 1,337.5 ਅੰਕ ਵਧਿਆ।'
'ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ'
ਲਾਈਵਲੌਂਗ ਵੈਲਥ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਰੀਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 50 ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ। 24,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਵਧਾਨ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ'
ਰੈਲੀਗੇਅਰ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਦੇ ਖੋਜ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਪਰੋ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਡੇਟਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਡਬਲਯੂਪੀਆਈ) ਡੇਟਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।