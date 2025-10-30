ਫੈੱਡ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਅੱਪਡੇਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
Published : October 30, 2025 at 3:22 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਮਸੀਐਕਸ) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈੱਡ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਭਾਵ 1.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 1,19,125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲਾ ਬੰਦ ਭਾਵ 1,20,666 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 1,45,498 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲਾ ਬੰਦ ਭਾਵ 1,46,081 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9:42 ਵਜੇ ਤੱਕ 1,827 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 1,18,839 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਚਾਂਦੀ ਵੀ 1,411 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,44,670 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਪਾਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $3,937.88 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 3,950.70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਫੈੱਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ 3.75% ਤੋਂ 4.00% ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈੱਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇਰੋਮ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੈੱਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਰੁਖ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਗਵਰਨਰ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।"