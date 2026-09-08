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ADP ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24% ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ 'ਮੁਫ਼ਤ' ਕੰਮ

ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ।

ADP RESEARCH REPORT 2026
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਿੱਤਰ (canva)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 8, 2026 at 1:35 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੰਬੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ, ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀ ਏਡੀਪੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ 'ਪੀਪਲ ਐਟ ਵਰਕ 2026' ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24% ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 16 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ (12%) ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 16 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ 40% ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਛੇ ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, 62% ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 26% 6 ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 12% 16 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕਰਾਂ (ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ), ​​ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ-ਸੂਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ; ਜਾਪਾਨ ਪਿੱਛੇ

ਰਿਪੋਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਲਚਸਪ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

  • ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਦਬਦਬਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 41% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ - ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ।
  • ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ: ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 43% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਆਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ

ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਓਵਰਲੋਡ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 24% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 19% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 5% ਗਿਰਾਵਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ, ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ; ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 80% ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ 100% ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਸੰਸਦ 'ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ADP ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, 46% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਵਧਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਓਵਰਲੋਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ' ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

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ADP RESEARCH REPORT 2026

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