ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਅਡੋਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, 7% ਡਿੱਗਿਆ ਸਟਾਕ; ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਅਡੋਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, 7% ਡਿੱਗਿਆ ਸਟਾਕ; ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
Published : March 13, 2026 at 2:33 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਡੋਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ NASDAQ 'ਤੇ ਅਡੋਬ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 7% ਡਿੱਗ ਗਏ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਬ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਰਾਇਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਡੋਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਕੈਲਡਰੋਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਡੋਬ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇ।
ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਰਾਇਣ 1988 ਵਿੱਚ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਡੋਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡੋਬ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਤ ਗਾਹਕੀ ਮਾਡਲ (ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਕਲਾਉਡ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ, ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪ੍ਰੋ ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਡਿਜੀਟਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਬਣ ਗਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਡੋਬ ਫਾਇਰਫਲਾਈ ਵਰਗੇ ਟੂਲਸ ਰਾਹੀਂ ਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੱਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ "ਮਹਾਨ ਪਾਰੀ" ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਡੋਬ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 7% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।