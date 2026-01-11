ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇਗਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਕੱਛ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇਗਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਕੱਛ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹਨ।
Published : January 11, 2026 at 6:23 PM IST
ਕੱਛ: ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਕਾ, ਰੇਤਲਾ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੱਛ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
'ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ'
ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਏਪੀਐਸਈਜ਼ੈਡ) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕੱਛ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪਾਰਕ'
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੱਛ ਦੇ ਖਾਵੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 37 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟੇਗਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁੱਗਣੀ'
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਮੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ "ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ" ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।