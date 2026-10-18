ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੇਤ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਵਿੱਚ ਬੀਚ ਰੇਤ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕਰੇਗਾ।
Published : October 18, 2026 at 2:21 PM IST
ਅਮਰਾਵਤੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੇਤ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਧਾਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ₹16,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਬੀਚ ਰੇਤ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾਕਰਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (APMDC) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਮੇਨਾਈਟ ਧਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਚ ਰੇਤ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਗਾਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ
APMDC ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ 991 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਾਰਾ ਵਿਖੇ 671 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 239 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੀਮਿਲੀ ਵਿਖੇ 81 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਐਲੂਵੀਅਲ ਹੈਵੀ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ (ਪੀਡੀਓ) ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਗਾਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਬੀਚ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਇਲਮੇਨਾਈਟ, ਰੂਟਾਈਲ, ਗਾਰਨੇਟ, ਸਿਲੀਮੈਨਾਈਟ, ਜ਼ੀਰਕੋਨ ਅਤੇ ਮੋਨਾਜ਼ਾਈਟ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਣਿਜ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਲਮੇਨਾਈਟ ਤੋਂ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਧਾਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲਮੇਨਾਈਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਧਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੀਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਪੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 6.68 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਇਲਮੇਨਾਈਟ ਧਾਤ
ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਪਾਰਕ ਸਾਲਾਨਾ 200,000 ਟਨ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਰੰਗ ਅਤੇ 10,000 ਟਨ ਧਾਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲੂਵੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 6.68 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਇਲਮੇਨਾਈਟ ਧਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਲਮੇਨਾਈਟ ਭੰਡਾਰ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹੋਰ ਪੱਟਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।