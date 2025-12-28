2026 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ, ਆਟੋਨੋਮਸ ਸਿਸਟਮ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
Published : December 28, 2025 at 4:47 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ₹1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਗਾਈਡਡ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਆਟੋਨੋਮਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਉੱਨਤ ਗਾਈਡਡ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਸੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਮਲਟੀ-ਡੋਮੇਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਮਆਰਓ (ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ) ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਆਟੋਨੋਮਸ ਸਿਸਟਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਵਾ ਵਿੱਚ: ਯੂਏਵੀ (ਡਰੋਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ: ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਹਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਣਡੁੱਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਮਾਈਨ ਖੋਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ: ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਾਹਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਅਡਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਏਵੀ, ਗਾਈਡਡ ਹਥਿਆਰ, ਲੋਇਟਰਿੰਗ ਗੋਲਾਬਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਮਆਰਓ, ਸਿਮੂਲੇਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਏਡਬਲਯੂਏਸੀਐਸ (ਏਅਰਬੋਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ।
2025 ਵਿੱਚ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 10 ਯੂਏਵੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਈਐਸਆਰ (ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਖੋਜ) ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਨੀਕਾ ਲੋਇਟਰਿੰਗ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਅਤੇ ਏਆਰਕੇਏ ਮੈਨਪੈਡਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਐਮਆਰਓ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ
ਏਅਰ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਇੰਡਾਮਰ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ-ਸਿਵਲ ਐਮਆਰਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਫਐਸਟੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੁੜਵਾਂ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਅਤੇ ਮਾਡਯੂਲਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
2026 ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੜਤਾਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, MRO ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ AI-ਸਮਰੱਥ ਮਲਟੀ-ਡੋਮੇਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।