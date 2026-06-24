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ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, 2035 ਤੱਕ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ 2035 ਤੱਕ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

Adani Group enters nuclear power sector
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ (IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 24, 2026 at 3:19 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (ਏਜੀਐਮ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਮੂਹ ਨੇ 'ਅਡਾਨੀ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ।" ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼

ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 45 GW ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਡਾਨੀ ਐਨਰਜੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ₹72,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ 'ਡਰੁਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ 5,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ PNG (ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ) ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿਝਿੰਜਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ: ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਸੌਦਾ: 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 2030 ਤੱਕ ਇੱਕ 3-ਗੀਗਾਵਾਟ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ

2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ₹2.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 13.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹46,376 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ।"

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