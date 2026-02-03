ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਸੈਨਿਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ
ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਏਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Published : February 3, 2026 at 4:54 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਏਰੋਸਪੇਸ ਨੇ ਇਤਾਲਵੀ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਕੱਠੇ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
#WATCH | Delhi | Adani Defence & Aerospace and Leonardo announce strategic collaboration, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh says," this mou between adani defence and leonardo in creating a rotary wing fleet ecosystem country marks the coming together of two entities. this mou… pic.twitter.com/RBVzxZOyL0— ANI (@ANI) February 3, 2026
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਅਡਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਏਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AW169M ਅਤੇ AW109 ਟਰੈਕਰ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਤਾਲਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ (MRO) ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬੇੜਾ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 100 ਨਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: On the collaboration between Adani Defence & Aerospace and Leonardo Helicopters, Jeet Adani, Director Adani Defence and Aerospace, " today, we stand at a moment that carries meaning far beyond a corporate announcement... for decades, our armed forces have protected… pic.twitter.com/Kfb1WAu4jj— ANI (@ANI) February 3, 2026
ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਅਡਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੀਤ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਭਾਰਤ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ
ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਿਆਨ ਪਿਓਰੋ ਕੁਟੀਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗੀ।