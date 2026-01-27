ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਐਂਬਰੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਗਾ ਡੀਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਂਬਰੇਅਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : January 27, 2026 at 4:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਂਬਰੇਅਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਏਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਐਂਬਰੇਅਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
#WATCH | Delhi | Embraer and Adani Defence & Aerospace announce Strategic Partnership to Establish Regional Transport Aircraft Ecosystem in India— ANI (@ANI) January 27, 2026
Jeet Adani, Director, Adani Airport Holdings Limited, says, " ...we're very happy to have found partners like embraer. we think alike,… pic.twitter.com/diKJcOKJqm
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਬਰੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ (ਐਫਏਐਲ) ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਡਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਏਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੀਤ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬਰੇਅਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਂਬਰੇਅਰ 150 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜੈੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
VIDEO | Delhi: On Embraer and Adani Defence & Aerospace signing an MoU to develop an integrated regional transport aircraft ecosystem in India, Embraer Commercial Aviation President and CEO Arjan Meijer says, " we are very pleased today to announce the mou for the partnership. we… pic.twitter.com/gAPHD4FHi6— Press Trust of India (@PTI_News) January 27, 2026
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੀਤ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੌਕੇ
ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਂਬਰੇਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ
ਐਂਬਰੇਅਰ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਜੈੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਏਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ "ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ" ਵੱਲ ਇੱਕ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ" ਦੱਸਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਬਰੇਅਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਐਂਬਰੇਅਰ ਦੇ ਈ-ਜੈੱਟਸ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਜੈੱਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਰ ਏਅਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਐਂਬਰੇਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 146 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।