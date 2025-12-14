ETV Bharat / business

ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫੀਸਦ ਦੌਲਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇ

ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਲਤ, 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 15.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

WORLD INEQUALITY REPORT 2026
ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 (canva)
Published : December 14, 2025 at 5:53 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਸਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲੂਕਾਸ ਚੈਂਸਲ, ਰਿਕਾਰਡੋ ਗੋਮੇਜ਼ ਕੈਰੇਰਾ, ਰੋਵੈਦਾ ਮੋਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਸਫ਼ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 6,200 ਯੂਰੋ (PPP) ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਦੌਲਤ ਲਗਭਗ 28,000 ਯੂਰੋ (PPP) ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 15.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਡੂੰਘੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਮਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

