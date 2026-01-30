ETV Bharat / business

VB G RAM G ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ, ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ECONOMIC SURVEY
VB G RAM G ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ (ians)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025 26 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025, ਜਿਸ ਨੂੰ VB G-RAM G ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

'ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ'

2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਵੀਬੀ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਣਾਉਣ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ, ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

VB G-RAM G ਐਕਟ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ:

  1. ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
  2. ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
  3. ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ
  4. ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 48% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 58.1% ਹੋ ਗਈ। ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਬਾਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 90% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 60% ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 40% ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ-ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: ਵਿਕਸਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ
(VB G-RAM G) ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਟੈਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, GPS ਨਿਗਰਾਨੀ, MIS ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.65 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਅਤੇ 2.68 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। VB G-RAM G ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਦਮ ਹੈ।

VB G-RAM G ਐਕਟ 2025 ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025 26
VB G RAM G
ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ
ਮਨਰੇਗਾ
