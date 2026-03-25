RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ OTP ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਓਟੀਪੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
Published : March 25, 2026 at 9:02 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ OTP (ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਲਟੀ-ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਐਮਐਫਏ) ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (2FA) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ/ਪਿੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ SMS-ਅਧਾਰਤ OTP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਓਟੀਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ?
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਕਸਰ ਸਿਮ ਸਵੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ OTP ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ: ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨ, ਫੇਸ ਆਈਡੀ, ਜਾਂ ਆਈਰਿਸ ਸਕੈਨ।
- ਇਨ-ਐਪ ਸੂਚਨਾਵਾਂ: ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ 'ਮਨਜ਼ੂਰ' ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ।
- ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਟੋਕਨ: ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡਿਵਾਈਸ।
ਖਤਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ 'ਖਤਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ' ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPI ਲਾਈਟ) ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।