ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ $676.237 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 1.08 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 676.237 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : July 25, 2026 at 3:43 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ $1.08 ਬਿਲੀਅਨ ਵਧ ਕੇ $676.237 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ $675.157 ਬਿਲੀਅਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ $964 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ (FCA) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਛਾਲ
RBI ਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ (FCA), ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ $4.549 ਬਿਲੀਅਨ ਵਧ ਕੇ $551.057 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਯੂਰੋ, ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਯੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ $3.48 ਬਿਲੀਅਨ ਘਟ ਕੇ $101.749 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਇੰਗ ਅਧਿਕਾਰ (SDRs) $44 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ $18.67 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ।
ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, RBI ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵੇਚ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮੀ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।