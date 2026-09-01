ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕਰੋ ਜਾਂਚ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੇ।
Published : September 1, 2026 at 3:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ।
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
- 4 ਸਤੰਬਰ: ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਭੋਪਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੇਨੱਈ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
- 11 ਸਤੰਬਰ: ਜੈਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
- 14 ਸਤੰਬਰ: ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੇਲਾਪੁਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਚੇਨੱਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ, ਪਣਜੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
- 15 ਸਤੰਬਰ: ਸੰਵਤਸਰੀ/ਨੁਆਖਾਈ/ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ (ਦੂਜਾ ਦਿਨ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
- 21 ਸਤੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਸ਼ੰਕਰਦੇਵ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
- 22 ਸਤੰਬਰ: ਕਰਮ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
- 23 ਸਤੰਬਰ: ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
- 25 ਸਤੰਬਰ: ਇੰਦਰਜਾਤਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬੈਂਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ 12 ਸਤੰਬਰ (ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ (ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। UPI, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ATM ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। RBI ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, RTGS ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।