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ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ: ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ 2047 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NITI Aayog Master Plan
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ANI)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 15, 2026 at 5:45 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GVA) ਦਾ 17.5% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

12 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 62 ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 12 ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  1. ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼
  2. ਰਸਾਇਣ
  3. ਪੂੰਜੀ ਸਾਮਾਨ
  4. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ
  5. ਦਵਾਈਆਂ
  6. ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰੋਨ
  7. ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
  8. ਕਪੜਾ
  9. ਸਟੀਲ
  10. ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ
  11. ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਣ
  12. ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ.

ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 1995 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 32% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1.5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿਰਫ 3.2% ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤਰ

ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਲ $200-220 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਪਤ 2030 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ $290-310 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਉਦਯੋਗ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਲਗਭਗ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਵਿੱਚ 2% ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 9% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ $37.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣ ਗਿਆ।

ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ

ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 75% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ 5G ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਮਾਡਿਊਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ 2014 ਵਿੱਚ 2.3 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ 1.2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ "ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ" ਟੀਚਾ (2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 50% ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ) ਉੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਟੋਕਰੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 70% ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30% ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸਾਮਾਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

  • ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 14% ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ 2017 ਵਿੱਚ $31,137 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ $62,550 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
  • ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ: ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ 6% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ $26,319 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ।
  • ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ: 5% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ $22,026 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਬਣਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ

  • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ: ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰਸਾਇਣ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  • ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ: ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  • ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ: ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਸਰਕਾਰ-ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲੀ: ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

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ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ
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NITI AAYOG MASTER PLAN

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